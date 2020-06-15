В Казахстане за сутки выявлены еще 313 человек с симптомами коронавируса

За воскресенье, 14 июня, в Казахстане выявлено еще 313 заболевших коронавирусной инфекцией, у которых проявились симптомы болезни, сообщает Минздрав.

Больше всего заболевших выявлено в столице – 77 человек. В Карагандинской области выявлено 47 заболевших, в Алматы – 31, в Западно-Казахстанской области – 30, в Шымкенте – 26, в Атырауской области – 23, в Северо-Казахстанской области – 15, в Актюбинской области – 12, в Туркестанской области – 11, в Восточно-Казахстанской области – 10, в Алматинской области – 8, в Жамбылской области – 8, в Кызылординской области – 7, в Павлодарской области – 3, в Костанайской области – 2, в Акмолинской области – 2, в Мангистауской области – 1.

За минувшие сутки выздоровели 132 человека, скончались 4.

Всего в стране выявлено 14 809заболевших, без учета бессимптомных с 3 июня, число выздоровевших пациентов увеличилось до 9188 человек, летальных случаев – 77. По данным Минздрава на 4 июня, скончались от других болезней 37 зараженных коронавирусом.

Напомним, что с 3 июня Минздрав перестал включать бессимптомных пациентов в общую статистику по коронавируса. Позже главный санитарный врач страны объясняла это тем, что симптомные пациенты представляют большую эпидемиологическую опасность.