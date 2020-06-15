Германия, Финляндия и Норвегия открыли свои границы для поездок в Европу

Финляндия открывает границы для любых поездок по северу Европы, за исключением Швеции из-за эпидситуации в этой стране, а также в страны Прибалтики. На границе с Норвегией, Данией, Исландией, Эстонией, Латвией и Литвой будет прекращен контроль, а при поездках больше не требуется двухнедельный карантин. При этом ограничения на внешних границах Финляндия оставляет в силе до 14 июля.

Норвегия разрешила поездки в регионы стран Северной Европы, где ситуация с коронавирусом не является сложной. Сроки открытия внешних границ пока не известны.

В Финляндии всего с начала эпидемии заболели 7 104 человека, в Норвегии – 8 628. о оценкам экспертов, в обеих странах заболеваемость идет на спад.

Тем временем Германия отменила с 15 июня последние ограничения на госграницах – теперь граждане могут пересекать их беспрепятственно. Ограничения на поездки за рубеж были введены в стране 17 марта, а с середины мая режим пограничного контроля постепенно смягчали. Также Германия отменила предупреждение об опасности путешествий в 29 стран Европы (члены ЕС и Шенгена), таким образом, возобновляются регулярные перелет. Однако власти предупредили своих граждан, что им самим придется решать возможные проблемы, если вторая волна коронавируса застанет их в другой стране – второй раз МИД страны не будет вывозить немецких туристов из-за рубежа. До 31 августа сохраняется предупреждение на поездки в более чем 160 стран за пределами Европы.

Всего в Германии заразились 187,5 тыс. человек, 172 тыс. выздоровели, умерли 8,8 тыс. заболевших. Темпы распространения инфекции в стране сокращаются с мая.

Между тем в Чехии с 15 июня жителям разрешили свободно перемещаться по странам Евросоюза без необходимости при возвращении предоставлять справки об отрицательных результатах тестов на коронавирус, за исключением Португалии, Швеции и Силезского воеводства Польши, где эпидситуация пока остается серьезной, и пребывании в двухнедельном домашнем карантине. Граждане стран ЕС, кроме стран, в которых эпидемиологическая ситуация хуже, чем в Чехии и Силезском воеводстве Польши, также с понедельника могут беспрепятственно посещать Чехию. От поездок вне ЕС жителям страны пока рекомендуется воздержаться. Кроме этого, с 15 июня в Чехии разрешили проводить общественные мероприятия с участием до 2,5 тыс. человек, отменен запрет на организацию шведских столов в отелях, ресторанах и на различных приемах, возобновляют работу бани с парилками, аквапарки открывают аттракционы. снимается запрет на продажу еды и напитков в буфетах театров и кинотеатров.

По последним данным, в Чехии число заразившихся превысило 10 тыс., умерли 329 человек, выздоровели 7,2 тыс.

Также разрешило с 15 июня своим гражданам поездки с туристической целью в 16 стран Европы правительство Нидерландов. В частности, открыты для туризма Германия, Франции, Бельгия, Болгария, Италия, Португалия, Хорватия, Швейцария, страны Балтии. При этом путешественники должны соблюдать меры предосторожности, но по возвращении они не будут обязаны находиться на самоизоляции в течение двух недель. В отношении ряда других стран правительство намерено принять решение после 15 июня. Это, в частности, касается Греции и Испании. Также нидерландские власти пока не рекомендуют своим гражданам путешествовать за пределы Европы. Вместе с тем с 15 июня Нидерланды готовы принимать европейских туристов из всех стран, за исключением Великобритании и Швеции, а с 1 июля в стране должны заработать кемпинги, ресторанам, кафе, кинотеатрам и театрам будет разрешено принимать до 100 человек единовременно (в настоящее время максимально разрешенное число посетителей составляет 30 человек). Также с 1 июля в стране возобновят свою деятельность религиозные учреждения, конгресс-центры, будет разрешено проводить свадебные церемонии при условии присутствия не более 100 гостей.

С 27 февраля, когда в Нидерландах был выявлен первый случай заражения коронавирусом, заболели почти 49 тс. человек, умерли более 6 тыс. На протяжении последних полутора месяцев в стране снижается число случаев заражения и летальных исходов, также постепенно уменьшается число пациентов, госпитализированных или находящихся в отделениях интенсивной терапии.

В Испании с понедельника стартует последний этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Исключение составляют Мадрид и Барселона. На данном этапе смягчения ограничений вводятся дополнительные послабления для кафе, баров, отелей, можно собираться группами до 20 человек, разрешено возобновить деятельность казино, дискотек, однако без зон для танцев, при соблюдении ряда условий туристов могут принимать Балеарские острова. При этом предприятиям все еще рекомендуется по мере возможности разрешить своим сотрудникам работать в удаленном режиме.

В автономном сообществе Галисия на северо-западе страны с понедельника завершается действие режима повышенной готовности, введенного на территории всего королевства для сдерживания коронавируса. Режим повышенной готовности в Испании был введен в середине марта, это ограничило передвижение населения. Действие режима завершится 21 июня. Ожидается, что с этого момента испанцы смогут свободно передвигаться по стране, также откроются границы с другими странами Шенгенской зоны, за исключением Португалии – с этой страной границы будут открыты лишь 1 июля. Однако даже после завершения действия режима повышенной готовности испанцам придется и дальше носить защитные маски в общественных местах, если нет возможности соблюдать дистанцию в полтора метра. За нарушение этой нормы грозят штрафы до 100 евро.

Испания входит в десятку самых пострадавших от пандемии стран, с начала распространения инфекции здесь заболели около 244 тыс. человек, свыше 27,1 тыс. пациентов умерли.