Дело Ильяшева: адвокат заявил отвод судье

Сегодня, 15 июня, в суде №2 Медеуского района Алматы продолжили рассмотрение дела политического активиста Альнура Ильяшева, которого обвиняют в распространении заведомо ложной информации в условиях чрезвычайного положения (пункт 2 части 4 статьи 274 УК РК).

Суд вновь проходил онлайн, через приложение TrueConf. Как и в прошлый раз, Ильяшев и его адвокаты Виталий Воронов, Таир Назханов и Нурлан Рахманов время от времени обращали внимание судьи Залины Махарадзе на плохое качество связи. Она в свою очередь в ответ на эти замечания в основном призывала «к порядку». Назханов просил отложить процесс, пока качество связи не будет хорошим. Сам Ильяшев ранее не раз заявлял, что готов ждать отмены карантина, чтобы суд прошел оффлайн.

Адвокат Воронов в свою очередь заметил, что его до сих пор не ознакомили с материалами дела. Он также настаивал, что суд обязан обеспечить Ильяшеву право на квалифицированную защиту, что затруднительно при низком качестве связи.

«Как, уважаемый суд, вы это сделаете, я не знаю, но вы обязаны это обеспечить. Иначе это ставит под сомнение законность вынесенного приговора и нарушает права подсудимого и нас как защитников», - обратился Воронов к судье Махарадзе.

Нурлан Рахманов поддержал коллегу: «Я прошу вас провести судебное заседание не в режиме онлайн, а в режиме оффлайн, и предоставить нам возможность все-таки общаться с нашим подзащитным вживую».

Несмотря на эти замечания, судья перешла к судебному следствию. Адвоката Воронова это возмутило, и он устно ходатайствовал об отводе судьи. Отвод в письменной форме он обещал предоставить позже.

«Переход к судебному следствию в условиях неознакомления адвоката с материалами дела является грубейшим нарушением конституционного права моего подзащитного на защиту. И я считаю, что появились основания для недоверия суду. У меня есть сомнения в объективности суда, я думаю, что суд прямо или косвенно заинтересован в осуждении нашего подзащитного путем нарушения конституционных норм и УПК (уголовно-процессуального кодекса – V), явно на лицо обвинительный уклон, поэтому я выражаю вам недоверие и заявляю отвод», - сказал Воронов.

Судья Махарадзе посчитала необходимым отложить судебное заседание.

Отметим, что сегодня адвокаты заявили и несколько других ходатайств. В частности, адвокат Назханов заявил, что Ильяшев страдает бронхиальной астмой, и необходимо уточнить информацию о состоянии его здоровья. Среди прочего, по словам адвоката Рахманова, в субботу «Ильяшев жаловался, что он отхаркивается кровью». Назханов ходатайствовал о том, чтобы суд отложил дело. Прокурор выступил против того, чтобы дело отложили.

Врач следственного изолятора, которую вызвали в суд, заявила, что две недели назад, когда она осматривала Ильяшева, он ни на что не жаловался.

Судья удовлетворила ходатайство о запросе информации о состоянии здоровья Ильяшева в СИЗО.

«Касательно моего самочувствия: я готов умереть в застенках Назарбаева, так же как это было с Дулатом Агадил», - сказал сам Ильяшев.

В то же время у здания городского суда Алматы собралась группа сторонников Ильяшева с плакатом «Свободу Альнуру Ильяшеву». Активистка Даная Калиева сообщила, что собравшиеся выступают против онлайн-судов, нарушающих, по мнению сторонников Ильяшева, права граждан. Группа скандировала «Долой онлайн-суды» и требовала председателя горсуда. К протестующим вышел секретарь горсуда, сообщивший им, что суды проводятся в онлайн-формате «согласно алгоритму».

Собравшиеся подписали обращение, в котором просят «перевести суды в нормальный (оффлайн) режим работы для соблюдения открытости, гласности и состязательности». Правозащитник Ерлан Калиев также отметил, что плохое качество связи при заседаниях может сыграть критическую роль, так как решается судьба людей: «В связи с ужасным техническим обеспечением судебного процесса (расслышать - V) практически невозможно. Сейчас, например, проходит при ужасной связи в режиме онлайн-суд над гражданским активистом Альнуром Ильяшевым, которому вменяют наказание до семи лет тюремного заключения. Вы представьте, как можно проводить, решать судьбу человека - под прикрытием коронавируса?».

Альнур Ильяшев был задержан в апреле, позднее следственный суд санкционировал его арест на два месяца на время досудебного расследования. Его обвиняют в распространении заведомо ложной информации в условиях чрезвычайного положения. При этом департамент полиции Алматы ссылался также на то, что активист не исполнил решение суда по иску к нему партии «Нур Отан», хотя само решение было вынесено задолго до объявления режима ЧП. По версии следствия, «заведомо ложная» информация есть в постах Ильяшева в Facebook от 21, 26 и 28 марта. В них упоминаются Нурсултан Назарбаев и партия «Нур Отан». Партия отрицала свою роль в уголовном деле против Ильяшева.

Альнур Ильяшев ведет активную деятельность на протяжении нескольких лет. Он судился с акиматом Алматы, требуя раскрытия информации об экологической ситуации в городе. После убийства в центре города олимпийского призера Дениса Тена Ильяшев на протяжении нескольких месяцев добивался разрешения на проведение согласованного митинга протеста, его акция стала первым разрешенным митингом протеста за годы.

Весной прошлого года Ильяшев и еще несколько активистов подали в суд на госорганы и партию власти «Нур Отан», считая, что они препятствовали проведению съезда партии «Наше право» Санавар Закировой. Иск был отклонен, а позднее «Нур Отан» подал иск против Ильяшева и других активистов, требуя с них компенсации в 20 млн за причинение ущерба деловой репутации. Суд взыскал с активистов 6 млн тенге в пользу нескольких членов партии и обязал Ильяшева и других активистов опровергнуть свои высказывания.

Международная организация Human Rights Watch в пятницу призвала освободить Ильяшева, а также активистку Асию Тулесову из-под стражи и снять с них все обвинения.