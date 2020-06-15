Горздрав Алматы просит бессимптомных зараженных коронавирусом не вызывать «скорую»

Руководитель управления общественного здоровья города Алматы Камалжан Надыров просит не вызывать «скорую» тех больных коронавирусом, у которых положительный тест, но нет симптомов. Таким больным необходимо обращаться в местную поликлинику, и уже там будут принимать решение – госпитализировать пациента или нет.

«Хочу акцентировать внимание на алгоритме госпитализации: если у вас есть положительный результат теста, но нет симптомов, не нужно вызывать скорую помощь, вам необходимо обращаться по телефону в поликлинику, либо в колл-центр по номеру 300-0103. Вопрос о вашей госпитализации будет решаться на уровне поликлиники после сбора анамнеза, оценки тяжести ситуации», - заявил Надыров в понедельник в ходе брифинга.

По его словам, от граждан поступает много вопросов по поводу госпитализации. Поэтому он еще раз объяснил, что по постановлению главного государственного санитарного врача и утвержденного протокола диагностики лечения, при получении положительного результата и при отсутствии симптомов гражданам необходимо позвонить в поликлинику по месту прикрепления, не выходя из дома, либо набрать номер колл-центра.

«Наблюдение в амбулаторных условиях будет проводиться мобильной бригадой сотрудников ПМСП, согласно утвержденного алгоритма. А именно: ежедневый двукратный обзвон, оценка общего состояния, температуры, выяснение жалоб, таких как кашель, затруднение дыхания, слабость, потливость, диарея, сыпь, мышечные боли. Также будет мониториться уровень сатурации. При необходимости нашими коллегами также проводятся видеоконсультации», - объяснил глава управления здравоохранения.

А вот при развитии клинических симптомов, уточнил он, пациент будет направлен в инфекционный стационар. Правда, решение об этом также будут принимать врачи поликлиник.

«При принятии решения о госпитализации пациента учитывается наличие хронических заболеваний, возраст пациента. То есть в каждом случае должен быть индивидуальный поход. Люди, у которых выявлено COVID-19, проживающие в общежитии, многонаселенной квартире или с лицами старше 65 лет, также подлежат госпитализации», - заключил Надыров.