Пострадавшему от режима ЧП и карантина бизнесу рефинансируют банковские займы на льготных условиях

Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка утвержден порядок предоставления дополнительных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Как сообщается на сайте ведомства, на поддержку могут рассчитывать субъекты МСБ, финансовое состояние которых ухудшилось в период действия режима чрезвычайного положения и карантина.

Порядок предоставления мер поддержки распространяется на банки второго уровня, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность.

«Кредитная организация в индивидуальном порядке будет оценивать финансовое состояние, влияние чрезвычайного положения и карантина на предпринимательскую деятельность и перспективы восстановления финансового состояния субъекта МСП. При наличии объективных причин ухудшения финансового состояния субъектов МСП кредитными организациями будут предложены меры поддержки в виде рефинансирования банковского займа и микрокредита по льготным условиям в рамках государственных программ поддержки субъектов предпринимательства и (или) предоставления отсрочки платежей по указанным договорам субъектов МСП на период, достаточный для восстановления финансового состояния и платежеспособности субъекта МСП», - сообщает агентство финнадзора.

Заявления и документы, подтверждающие ухудшение финансового состояния, бизнесу необходимо подать в кредитную организацию с 16 июня по 15 сентября.