США намерены направить на подготовку к ядерным испытаниям $10 млн

Комитет сената по вооруженным силам выдвинул поправку, направленную на сокращение времени, необходимого для проведения ядерного испытания. Как пишет издание The Hill , поправка, предложенная сенатором Томом Коттоном, предусматривает выделение не менее $10 млн для реализации проектов, связанных с этим. При этом ядерные испытания будут проведены «в случае необходимости».

Комитет сената одобрил поправку к проекту оборонного бюджета на будущий финансовый год. В четверг комитет объявил, что утвердил закон о полномочиях национальной обороны (NDAA), но полный текст и отчет комитета, включая каждую принятую поправку, еще не опубликованы. Представитель комитета сказал, что текст законопроекта должен быть доступен «в ближайшее время».

Поправка появилась после того, как администрация президента США Дональда Трампа подняла вопрос о возобновлении ядерных испытаний в качестве переговорной тактики в усилиях по обеспечению трехстороннего ядерного соглашения с Россией и Китаем.

В прошлом месяце газета The Washington Post писала, что идея провести первое за десятилетия ядерное испытание в США была поднята 15 мая. Один из чиновников сообщил изданию, что это «продолжающийся разговор», в то время как другой чиновник сказал, что было принято решение не возобновлять испытания.

В начале июня ведущие демократы палаты представителей написали письмо в Пентагон и министерство энергетики, назвав идею возобновления ядерных испытаний «непостижимой». Демократы также внесли законопроекты, направленные на предотвращение возобновления ядерных испытаний. В ответ на поправку Коттона Дэрил Кимбалл, исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями, заявил, что проведение ядерных испытаний будет «безрассудным» и «не будет способствовать усилиям по обузданию китайских и российских ядерных арсеналов или созданию более благоприятных условий для переговоров».

«Вместо этого они нарушил бы де-факто глобальный мораторий на ядерные испытания, вероятно, спровоцировали бы ядерные испытания других государств и вызвали бы новую гонку ядерных вооружений, в которой каждый проиграл бы», - сказал он изданию The Hill.

Кимбалл призвал конгресс вмешаться и ввести запрет «на использование средств налогоплательщиков для возобновления испытаний ядерного оружия».

Администрация Трампа ранее обвинила Россию и Китай в проведении испытаний.

США не проводили ядерных испытаний с 1992 года, проверяя эффективность и надежность своего оружия с помощью испытаний, которые не дают ядерного выхода, а также при помощи компьютерного моделирования и других научных методов. Соединенные Штаты соблюдают мораторий, несмотря на то, что не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Договор не был ратифицирован многими странами, что не дает ему возможности вступить в силу, но основные мировые державы следовали его основному принципу прекращения ядерных испытаний.



