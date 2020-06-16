В Алматы создан общественный совет по развитию экотуризма в Иле-Алатауском национальном парке

В Алматы прошло первое заседание общественного совета по развитию экотуризма в Иле-Алатауском национальном природном парке, в его состав вошли 19 человек, среди них представители туристических организаций, ученые, спортсмены, бизнесмены, экоактивисты, общественные деятели, сообщила пресс-служба министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

«Две недели прошло с той поры начал встречаться с экоактивистами и общественниками. Я всем советовал и просил войти в состав данного совета. Со всеми поговорил. Сегодня из 30 кандидатов в общественный совет было выбрано 19 человек из разных сфер. Были исключены представители государственных органов, кроме директора департамента экологии города Алматы и меня», - сказал, открывая заседание, заместитель министра экологии, геологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.

Он отметил, что экотуризм в нацпарках пользуется популярностью, в этой связи была выбрана американская модель его развития, которая предусматривает организацию туристских троп и маршрутов, создание визит-центров, кемпингов, гэмпинга, этноаулов и так далее.

«Мы разработали мастер-план, в основном предполагается создание визит-центров, их предполагается 7, глэмпингов, кемпингов, этноаулов, мест для автокараванинга. В основном мы делаем акцент на строительстве объектов без капитального фундамента. Есть понимание, что общество вправе активно участвовать в вопросах экотуризма нацпарков. Такие советы будут созданы при других парках. Но общественный совет по развитию экотуризма должен быть отдельно», - сказал Нысанбаев.

В Минэкологии напомнили, что мастер-план активно обсуждался в социальных сетях среди общественников и экоактивистов.

Ранее глава ведомства заявил о планах создать совет по развитию нацпарков. Магзум Мирзагалиев сообщал, что этот совет «сможет осуществлять контроль за выполнением обязательств со стороны инвестора, участвовать в обсуждении плана развития нацпарка и, в случае необходимости, влиять на его реализацию».

По расчетам ведомства, объем частных инвестиций в развитие экотуризма в Казахстане до 2030 года достигнет 500 млрд тенге, поток туристов увеличится до 12,5 млн человек, будет создано до 20 тыс. дополнительных рабочих мест.