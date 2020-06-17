Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения» принял парламент

В среду в ходе пленарного заседания мажилис согласился с поправками сената, внесенными в проект кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», а также в сопутствующие ему поправки. Таким образом документы считаются принятыми и направляются на подпись главе государства.

«Депутатами сената парламента внесены изменения и дополнения в проект кодекса «О здоровья народа и системе здравоохранения». Данные изменения и дополнения не меняют концепцию проекта кодекса, ободренного мажилисом. Комитет по социально-культурному развитию предлагает согласиться с изменениями и дополнениями, внесенными сенатом парламента РК в данный проект кодекса. Также депутатами сената внесены изменения и дополнения в проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения». Некоторые категории правонарушений переведены из уголовного кодекса в кодекс об административных правонарушениях. Данные изменения и дополнения не меняют концепцию законопроекта, комитет предлагает с ними согласиться», - сказала депутат Зауреш Аманжолова.

Ранее сенатор Серик Бектурганов отмечал, что учитывая сомнения в возможности отказа от обязательных прививок, которые высказывались в процессе обсуждения проекта кодекса, депутаты посчитали необходимым подтвердить право родителей на самостоятельное и осознанное принятие решения.

«Это предлагается сделать путем добавления к праву граждан на дачу информированного согласия или отказа на проведение медицинского вмешательств фразой: «в том числе профилактических прививок», - объяснял он.

Кроме того, депутаты предложили оставить в уголовном кодексе нарушение медицинскими работниками порядка проведения клинических исследований, применение новых методов средств профилактики, диагностики лечения и медреабилитации только при условии, если оно повлекло тяжкие последствия либо совершено должностным лицом. Одновременно в адмкодекс предлагается перенести такие же деяния, если они не повлекли тяжких последствий и не совершены должностным лицом.

Также в документ вносится норма, которая устанавливает, что для возбуждения уголовного дела по врачебным правонарушениям к заявлению необходимо будет приложить соответствующие акты проверок и ревизий, проведенные уполномоченным госорганом.

«Сейчас такого правила нет, поэтому при любом заявлении на действия врачей сразу возбуждается уголовное дело, что обязательно влечет за собой проведение различных экспертиз, допросов подозреваемых и опросов свидетелей, изъятие материалов и другие следственные мероприятия. Это не только перевооружает следственный аппарат, но и парализует работу врачей и создает вокруг них атмосферу подозрительности и недоверия. При этом из всех дел, возбужденных только на основании одного заявления, до суда доходит очень небольшая часть», - пояснял депутат.

Более подробно в новых нормах Кодекса можно прочитать здесь:

Прививки в Казахстане не будут обязательными – родителям дадут право отказа