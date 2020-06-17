ЕНПФ получил выгоду в 32 млрд тенге от покупки акций «Казтомпрома»

На первых IPO и SPO Единый накопительный пенсионный фонд получил выгоду в размере 32 млрд тенге, сообщил в среду в ходе брифинга управляющий директор АО «ФНБ «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев. Он также отметил, что фонд принял активное участие и по третьему размещению.

«32 млрд тенге ЕНПФ получил выгоды на первых IPO и SPO (АО НК «Казатомпром» – V). По третьему размещению фонд принял достаточно активное участие, часть его заявок была удовлетворена. Будем ждать роста рыночной капитализации и выплаты дивидендов», - заявил Саткалиев.

В целом, напомнил он, фонд «Самрук-Казына» попросило правительство изменить сроки приватизации своих активов. Таким образом, в текущем году будут выставлены на продажу только 4 актива, из которых один крупный – «Казахтелеком» – и три среднего размера. В 2021 году фонда намерен выставить на приватизацию «Казпочту» и «Самрук-Энерго», в 2022 году – «Эйр Астану», Qazaq Air и «Таукен-Самрук», а в 2023 году – «Казахстан темир жолы».

Кроме того, было принято решение о реализации 10% акций «Казахтелекома» Единому накопительному пенсионному фонду.

«В текущих экономических условиях мы обратили внимание, что рынок коммуникаций, IT – это одна из отраслей, которая получила стимул и увеличение объемов потребления их услуг и сервисов. Данный рынок … становится все более привлекательным для инвесторов. Исходя из логики, что «Казахтелеком» – это стратегический актив, мы понимаем, что он недооцененный, мы приняли решение сохранить контроль государства, максимизировать прибыль для народа. Поэтому мы обратились к правительству, чтобы покупателем выступил ЕНПФ», - объяснил такое решение управляющий директор фонда.

По его информации, в данный момент «Самрук-Казына» ведет переговоры с Нацбанком по формату сделки и цене размещения.

«В качестве индикатора цены за базу будут браться рыночные котировки акций, может, усредненная цена. Это является предметом наших переговоров», - уточнил Саткалиев.