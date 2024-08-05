Минэнерго отказалось озвучить результаты проверки приватизации энергообъектов, ссылаясь на ограничение доступа

В ноябре 2022 года занимавший тогда пост премьер-министра Казахстана Алихан Смаилов поручил Генпрокуратуре проверить обоснованность приватизации энергетических объектов страны, но результаты этих проверок так и не были обнародованы. На запрос «Власти» о том, какие энергетические объекты были проверены, министерство энергетики отказалось отвечать, ссылаясь на закон «О доступе к информации».

«Запрашиваемая вами информация о результатах проверки обоснованности приватизации энергетических объектов относится к информации с ограниченным доступом. В соответствии с пунктом 2 и подпунктом 3 пункта 16 статьи 11 Закона РК "О доступе к информации", предоставление информации по вышеуказанному вопросу не представляется возможным», - заявили в министерстве.

В Минэнерго добавили, что в рамках поручения при правительстве была создана Межведомственная комиссия по ревизии стратегических объектов, рабочим органом которого являлось министерство индустрии и инфраструктурного развития. Отметим, что это министерство в 2023 году было разделено на два - министерство транспорта и министерство промышленности и строительства.