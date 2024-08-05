Минэнерго отказалось озвучить результаты проверки приватизации энергообъектов, ссылаясь на ограничение доступа

Проверить обоснованность приватизации энергообъектов правительство поручило еще в 2022 году
В ноябре 2022 года занимавший тогда пост премьер-министра Казахстана Алихан Смаилов поручил Генпрокуратуре проверить обоснованность приватизации энергетических объектов страны, но результаты этих проверок так и не были обнародованы. На запрос «Власти» о том, какие энергетические объекты были проверены, министерство энергетики отказалось отвечать, ссылаясь на закон «О доступе к информации».
Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые