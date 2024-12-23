Окончательное решение по условиям продажи Qazaq Air будет принято до конца года

Окончательное решение по условиям сделки по продаже Qazaq Air вьетнамскому инвестору будет принято до конца года, сообщил соуправляющий директор по стратегии и управлению активами «Самрук-Казына» Елжас Отыншиев в ходе правительственного часа в мажилиса в понедельник.

По словам Отыншиева, условия сделки по продаже доли Qazaq Air были одобрены 20 декабря на заседании государственной комиссии по модернизации экономики. До конца года ожидается принятие положительного решения со стороны совета директоров «Самрук-Казына» и правительства.

«Хотел бы отметить, что вьетнамскому инвестору предъявляются два требования. Первое – это обеспечение погашения займа в размере 38,4 млрд тенге до конца 2044 года, а также обеспечение приобретения в течение пяти лет 20 воздушных судов производства Boeing или Airbus с возможностью продления данного срока на два года со стороны инвестора. Для обеспечения данных требований вьетнамская компания Sovico готова предоставить гарантию», - напомнил он.

Отыншиев добавил, что это положительно скажется на развитии гражданской авиации и смежных отраслях в Казахстане благодаря запуску дополнительных рейсов, включая международных.

24 мая фонд «Самрук-Казына» объявил о подписании соглашения о принципах по условиям продажи 100% акций Qazaq Air вьетнамскому инвестору Sovico Group. Позднее министр транспорта Марат Карабаев сообщил, что купившая Qazaq Air авиакомпания VietJet (которая входит в Sovico Group) имеет уже 184 борта. Инвестор обязуется полностью покрыть долг компании Qazaq Air в сумме 38 млрд тенге, а также планирует поставить в Казахстан 50 бортов в течение пяти лет (в частности, речь идет о моделях Boeing 737-Max8 и Airbus A320/321) и вложить минимум 5 млрд тенге инвестиций.

Qazaq Air – портфельная компания АО «Самрук-Қазына» с главным хабом в аэропорту Астаны. Дважды ее пытались продать, но безрезультатно. Первый открытый двухэтапный конкурс, объявленный 18 августа 2023 года, был признан несостоявшимся. Прием заявок продлевали дважды. А 9 января 2024 года АО «Самрук-Қазына» объявило о начале проведения повторного конкурса по реализации от 49% до 100% акций АО «Qazaq Air». Минимальная цена акций составляла 10,2 млрд тенге. Для участия в торгах необходимо было подать заявку и внести гарантийный взнос в размере 173,4 млн тенге. Прием заявок завершился 29 января, а подвести итоги конкурса планировали 16 февраля. Но и повторный двухэтапный конкурс по реализации акций АО «Qazaq Air» также признали несостоявшимся из-за отсутствия конкурсных заявок.