Вновь почти тысяча случаев коронавируса выявлена в Казахстане за сутки

В Атырауской области зарегистрировано 140 случаев коронавируса (21 пациент с симтомами и 119 бессимптомных), в столице – 127 (59 симптомных и 68 бессимптомных), в Карагандинской области также 127 случаев (37 с симптомами и 90 без симтомов), в Алматы – 106 случаев (35 симтомных и 71 бессимптомный), в Туркестанской области – 65 (20 с симптомами, 45 бессимптомных), в Алматинской области – 63 случая (11 пациентов с симптомами, 51 пациента без симптомов), в Западно-Казахстанской области – 56 случаев (29 с симптомами и 27 без них), в Акмолинской области – 53 случая (15 с симптомами, 38 без симптомов), в Шымкенте – 44 случая (18 с симптомами, 26 бессимтомных), в Восточно-Казахстанской области – 39 случаев (18 симтомных, 21 бессимптомный), в Актюбинской области – 38 случаев (15 симптомных, 23 бессимптомных), в Жамбылской области – 36 (15 симптомных, 21 бессимптомный), в Костанайской области – 27 случаев (6 с симптомами болезни, 21 без них), в Северо-Казахстанской области – 25 случаев (9 с симптомами, 16 без симптомов), в Павлодарской области – 21 случай (13 пациентов с симптомами, 8 без них), в Кызылординской области – 20 случаев (8 симптомных, 12 бессимптомных), в Мангистауской области – 4 случая (3 с симптомами и 1 бессимптомный).

Минздрав Казахстана с 3 июня не включает бессимптомных носителей в общую статистику коронавируса. С того момента в стране выявлен 6 831 бессимптомный пациент.

С учетом бессимптомных пациентов в Казахстане с начала эпидемии выявлено 22 708 случаев коронавируса. При этом официальной считается цифра в 15 877 случаев – в нее не включены бессимптомные пациенты.

За минувшие сутки Минздрав сообщил о смерти 9 пациентов от коронавируса, 273 человека выписаны из больниц после выздоровления.