В Северо-Казахстанской области вернули блокпосты

В Северо-Казахстанской области в тех районах, где выявляют инфицированных коронавирусом, выставляют блокпосты, передает «Казинформ» . При этом в области продолжают функционировать три блокпоста в районах, граничащих с Россией.

«В районах, где выявлены очаги коронавирусной инфекции, выставлены блокпосты. Всего сейчас полицейские несут службу на 11 таких объектах», - сообщил заместитель начальника управления местной полицейской службы Александр Розбах.

Полицейские и представители санитарной службы Петропавловска продолжают мониторить соблюдение карантинных мер в торговых домах, на рынках и объектах сферы обслуживания. Пока только дают разъясняют и предупреждают.

«Обстановка, связанная с распространением коронавирусной инфекции, в регионе усугубляется. В связи с этим специалисты не исключают ужесточения карантинных мер. Напомним, что несоблюдение карантинных ограничений подпадают под административную статью «Воспрепятствование должностным лицам государственных инспекций и органов государственного контроля и надзора в выполнении ими служебных обязанностей, невыполнение постановлений, предписаний и иных требований», которая предусматривает штраф», - добавили в пресс-службе департамента полиции.

В регионе растет число инфицированных COVID-19. За последние сутки здесь выявили 25 зараженных, из них 9 – бессимптомных.