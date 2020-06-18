Министр финансов Казахстана ушел на самоизоляцию

«Министр самоизолировался. Он только сегодня решил уйти», - проинформировали в пресс-службе министерства, уточнив, что тест на COVID-19 у него – отрицательный.

Здесь также сообщили, что пока исполнять обязанности министра финансов будет вице-министр ведомства Татьяна Савельева. При этом в пресс-службе не ответили на вопрос, почему глава Минфина сегодня не принимает участие в пленарном заседании сената по видеосвязи.

Отметим, что в четверг большая часть кабинета министров не приняли участие в пленарном заседании палаты парламента, где рассматривался отчет правительства и счетного комитета по исполнению бюджета за 2019 год. По видеосвязи присутствовали только первый вице-премьер Алихан Смаилов, заместитель премьер-министра Роман Скляр, министр обороны Нурлан Ермекбаев, министр информации и общественного развития Аида Балаева, министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев, министр национальной экономики Руслан Даленов и министр торговли и интеграции Бахыт Султанов.

Ранее пресс-служба министерства сельского хозяйства сообщала, что глава ведомства Сапархан Омаров ушел на самоизоляцию, но будет продолжать работу по видеосвязи. Однако сегодня МСХ представлял и.о. министра Айдархан Сапарбаев. Пресс-секретарь ведомства прочитал вопросы от Vласти, но не ответил на них. Но позже сообщил, что министр продолжает работать удаленно и ждет контрольного теста на КВИ, а и.о. назначили, чтобы Сапарбаев подписывал документы.

Пресс-служба министра экологии, геологии и природных ресурсов сообщила, что Магзум Мирзагалиев находится на изоляции, но работает. Однако по видеосвязи на пленарном заседании был и.о. министра Ахметжан Примкулов. А вместо министра образования и науки Асхата Аймагамбетова по видеосвязи присутствовала и.о. министра Шолпан Каринова.

12 июня министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов и премьер-министр страны Аскар Мамин были с рабочей поездкой в Жамбылской области, где запускали строительство завода по производству вакцин. 14 июня стало известно, что Биртанов заразился коронавирусом и был госпитализирован, у него пневмония, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Контактировавшие с ним глава кабмина, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, министр образования и науки Асхат Аймагамбетов и министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев ушли на самоизоляцию, их первые тесты на КВИ показали отрицательный результат.

Накануне стало известно, что 16 июня у спикера мажилиса Нурлана Нигматулина подтвердился коронавирус, заболевание протекает бессимптомно, он находится на самоизоляции. По сообщению пресс-службы мажилиса, 9 и 11 июня Нигматулин принимал министра здравоохранения по вопросу возвращенного из сената проекта Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения».

В новость в 11:51 внесены изменения: уточнена информация по министру сельского хозяйства и что в заседании принимает участие глава Минторговли.