При этом только 30% из них заразились на работе
1,9 тыс. медработников заразились коронавирусом в Казахстане
фото со страницы министра здравоохранения Елжана Биртанова в Facebook

Тамара Вааль, Vласть

Из 1904 медицинских работников, у которых подтверждена коронавирусная инфекция, только 30% заразились на работе, заявила в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций и.о. министра здравоохранения Лязат Актаева.

«Среди больных коронавирусной инфекцией на долю медицинских работников приходится 12%, это, в целом, 1904 человек. Среди них 30% заразились во время работы», - заявила Актаева.

В конце апреля в Минздраве сообщали о 820 заразившихся медиках в стране.

Напомним, по поручению президента страны медикам, которые заразились коронавирусной инфекцией на работе, предусмотрены страховые выплаты в размере 2 млн тенге. В случае же смерти медработника выплата составит 10 млн тенге.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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