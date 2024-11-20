Многопрофильную больницу в Риддере достроят за счет возвращенных государству активов

«Общая стоимость проекта – 34,8 млрд тенге, на сегодня освоено 6,6 млрд тенге, в том числе 2 млрд тенге выделены из республиканского бюджета, 4,6 млрд тенге – из местного. Оставшиеся средства будут выделены из специального государственного фонда», - сообщили в кабмине.

Открытие больничного комплекса имеет важное значение для моногорода с высокой демографической нагрузкой. Население Риддера составляет 55 тыс. человек. Корпуса единственного больничного комплекса, расположенного в 12 зданиях в разных частях города, построены более 80 лет назад, устарели и не соответствуют современным требованиям. А для оказания экстренной медицинской помощи населению необходимы дополнительно кардиологические, инсультные, травматологические и ожоговые койки.

Новая же больница будет оснащена медицинским оборудованием экспертного класса. Работать здесь будут свыше 500 сотрудников.

В июле этого года сообщалось, что поликлинику на 500 посещений в смену обещали открыть этой осенью, а стационар на 200 коек – в следующем году. На тот момент объект был готов на 60%. Работы по инженерным сетям (отопление, водопровод, канализация) были завершены на 85%.

Больничный комплекс строится взамен действующей больницы, которой уже более 80 лет. Общая площадь нового многопрофильного комплекса – 40 тыс. кв. м.

В январе этого года депутат мажилиса от фракции Amanat Ерлан Саиров предложил ввести в городе Риддер режим чрезвычайной ситуации из-за отсутствия нормальной больницы. Он напомнил, что новую больницу начали строить еще в 2021 году, но в местном бюджете нет денег, поэтому проект может превратиться в долгострой.

Как напомнил депутат, город Риддер является промышленно развитым с высокой степенью загрязненности, а также с высоким уровнем риска по травмам и ожогам. Соответственно, все это отражается на показателях здравоохранения местного населения, у которых отмечается «крайне высокий уровень инсультов, инфарктов, онкологических заболеваний и туберкулеза в среднем по области». При этом единственное медучреждение города, построенное в 1939 году, находится «в нерабочем, почти аварийном состоянии».

Напомним, в 2021 году «Власть» делала большой репортаж из моногорода, рассказывая, что в городе нет ни компьютерного томографа, ни аппарата МРТ, жителям приходится ездить на обследование в Усть-Каменогорск, а это порядка двух часов в одну сторону. Эту проблему обещали решить, когда в городе построят новую многопрофильную больницу. На тот момент ее проект уже был утвержден, строительство обещали начать в ближайшие годы.