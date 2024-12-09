Строительство многопрофильной больницы в Риддере закончат в 2025 году – аким области

Строительство многопрофильной больницы в Риддере планируется завершить в 2025 году, сообщил в понедельник в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций аким Восточно-Казахстанский области Ермек Кошербаев.

«Буквально месяц назад правительство приняло решение наконец-таки выделить (средства на строительство больницы в Риддере – В.) 28 млрд тенге. Этот вопрос решен. Мы думаем, что в следующем году больница в Риддере будет открыта», - заявил Кошербаев.

В то же время в регионе есть еще один проблемный объект – Центр гематологии в Усть-Каменогорске. Денег на него нет. По словам акима, сейчас проводится работа с правительством. Кошербаев надеется, что в 2025 году «удастся решить вопросы финансирования» и строительство центра продолжится.

20 ноября сообщалось, что из возвращенных государству активов выделено 28,2 млрд тенге, чтобы завершить строительства больничного комплекса в Риддере.

Открытие больничного комплекса имеет важное значение для моногорода с высокой демографической нагрузкой. Население Риддера составляет 55 тыс. человек. Корпуса единственного больничного комплекса, расположенного в 12 зданиях в разных частях города, построены более 80 лет назад, устарели и не соответствуют современным требованиям. А для оказания экстренной медицинской помощи населению необходимы дополнительно кардиологические, инсультные, травматологические и ожоговые койки.

Новая же больница будет оснащена медицинским оборудованием экспертного класса. Работать здесь будут свыше 500 сотрудников.

В июле этого года сообщалось, что поликлинику на 500 посещений в смену обещали открыть этой осенью, а стационар на 200 коек – в следующем году. На тот момент объект был готов на 60%. Работы по инженерным сетям (отопление, водопровод, канализация) были завершены на 85%.