До конца года Казахстан практически полностью покроет дефицит средств индивидуальной защиты

Казахстан увеличивает производственные мощности по выпуску средств индивидуальной защиты отечественного производства. Как сообщил в пятницу в ходе заседания правительства министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, до конца года их дефицит будет покрыт почти полностью.

«По данным министерства здравоохранения, потребность в масках на 6 месяцев составит 111,2 млн штук. На сегодняшний день мощность девяти отечественных предприятий позволяет производить 490 тыс. штук медицинских масок в сутки. Для увеличения объемов производства мы планируем до конца текущего года запуск еще 4 новых предприятия. Ввод данных проектов и увеличение объемов производства действующих предприятий обеспечат выпуск масок до 1,1 млн штук в сутки», - рассказал Атамкулов.

Также имеется потребность в многоразовых масках, производство которых планируется увеличить до 800 тыс. штук в месяц, увеличив объемы производства на швейных предприятиях страны. Потребность в медицинских перчатках составит, по словам министра, 83,7 млн пар перчаток.

«В настоящее время два предприятия производят 330 тыс. пар перчаток в сутки, в дальнейшем мы планируем увеличить объем производства до 460 тыс. пар в сутки», - добавил Атамкулов.

Что касается защитных костюмов, их потребность на 6 месяцев составит 1,3 млн штук. Для увеличения объемов производства Мининдустрии планирует до конца года запустить три новых предприятия и увеличить объемы производства действующих.

«Все эти меры позволят довести объем производства защитных костюмов до 800 тыс. штук в месяц», - обещает глава ведомства.

По информации министерства здравоохранения, на 6 месяцев потребность в аппаратах ИВЛ составит 132 штук.

«Мобильные аппараты ИВЛ «Кокчетав-4п» производятся на базе АО «Тыныс». На сегодняшний день произведено 380 единиц ИВЛ, из них 164 единицы готовы к отгрузке, 216 проходят заводские испытания. Оставшиеся 200 единиц ИВЛ будут произведены и сданы до конца июля текущего года», - проинформировал Атамкулов.

Вместе с тем для организации производства дополнительной номенклатуры стационарных аппаратов ИВЛ проводится освоение производства с турецкими и китайскими партнерами, а также прорабатывается «казахстанский высокотехнологичный проект» ТОО «БАРК Технолоджи».

«До конца июля компания завершит собственные разработки и на безвозмездной основе передаст министерству здравоохранения 20 единиц аппаратов для тестирования. Остальные 112 единиц будут произведены в течение августа – сентября текущего года», - добавил министр.