В стране увеличат мощности производства
До конца года Казахстан практически полностью покроет дефицит средств индивидуальной защиты
Фото ТАСС

Тамара Вааль, Vласть

Казахстан увеличивает производственные мощности по выпуску средств индивидуальной защиты отечественного производства. Как сообщил в пятницу в ходе заседания правительства министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, до конца года их дефицит будет покрыт почти полностью.

«По данным министерства здравоохранения, потребность в масках на 6 месяцев составит 111,2 млн штук. На сегодняшний день мощность девяти отечественных предприятий позволяет производить 490 тыс. штук медицинских масок в сутки. Для увеличения объемов производства мы планируем до конца текущего года запуск еще 4 новых предприятия. Ввод данных проектов и увеличение объемов производства действующих предприятий обеспечат выпуск масок до 1,1 млн штук в сутки», - рассказал Атамкулов.

Также имеется потребность в многоразовых масках, производство которых планируется увеличить до 800 тыс. штук в месяц, увеличив объемы производства на швейных предприятиях страны. Потребность в медицинских перчатках составит, по словам министра, 83,7 млн пар перчаток.

«В настоящее время два предприятия производят 330 тыс. пар перчаток в сутки, в дальнейшем мы планируем увеличить объем производства до 460 тыс. пар в сутки», - добавил Атамкулов.

Что касается защитных костюмов, их потребность на 6 месяцев составит 1,3 млн штук. Для увеличения объемов производства Мининдустрии планирует до конца года запустить три новых предприятия и увеличить объемы производства действующих.

«Все эти меры позволят довести объем производства защитных костюмов до 800 тыс. штук в месяц», - обещает глава ведомства.

По информации министерства здравоохранения, на 6 месяцев потребность в аппаратах ИВЛ составит 132 штук.

«Мобильные аппараты ИВЛ «Кокчетав-4п» производятся на базе АО «Тыныс». На сегодняшний день произведено 380 единиц ИВЛ, из них 164 единицы готовы к отгрузке, 216 проходят заводские испытания. Оставшиеся 200 единиц ИВЛ будут произведены и сданы до конца июля текущего года», - проинформировал Атамкулов.

Вместе с тем для организации производства дополнительной номенклатуры стационарных аппаратов ИВЛ проводится освоение производства с турецкими и китайскими партнерами, а также прорабатывается «казахстанский высокотехнологичный проект» ТОО «БАРК Технолоджи».

«До конца июля компания завершит собственные разработки и на безвозмездной основе передаст министерству здравоохранения 20 единиц аппаратов для тестирования. Остальные 112 единиц будут произведены в течение августа – сентября текущего года», - добавил министр.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Регионы продлевают и усиливают карантин
Новости
Жителям столицы рекомендовали купить продукты до субботы
Новости
В столичных стационарах занято уже 90% мест – Кисикова
Новости
Столичным организациям рекомендовали максимально перевести штат на удаленный режим работы
Новости
Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом
Новости
Казахстан с 20 июня возобновляет рейсы за границу