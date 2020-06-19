В отношении зампреда комитета по делам спорта начато новое досудебное расследование

Начато новое досудебное расследование по делу бывшего и действующего заместителей председателя комитета по делам спорта и физической культуры по факту получения взятки в особо крупном размере, сообщает Антикоррупционная служба.

«Антикоррупционной службой по Восточно-Казахстанской области в ходе расследования уголовного дела по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере при строительстве учебного спортивного корпуса в г. Риддер, ВКО, зарегистрировано новое досудебное расследование в отношении одного из указанных заместителей председателя комитета по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта Республики Казахстан. Он подозревается в получений взятки в сумме 10 млн тенге и автомашины марки Тоyota Hilux стоимостью 13 млн тенге за подписание актов выполненных работ по объекту строительства «Учебного корпуса на 300 мест РГУ «Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва в г.Риддер, ВКО», - говорится в сообщении, но не уточняется, в отношении бывшего или действующего зампреда ведется расследование.

Указывается, что ранее в отношении подозреваемого следственным судом Усть-Каменогорска санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей».

В конце мая сообщалось, что бывший и действующий заместители председателя комитета по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта задержаны в Усть-Каменогорске по подозрению в хищении 380,8 млн тенге при строительстве объекта «Учебный корпус на 300 мест РГУ «Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва в городе Риддер». По версии следствия, бывший и нынешний зампреды комитета незаконно перечисляли средства на счет подрядчика без фактического выполнения работ.

11 июня в Антикоррупционной службе сообщили, что в ходе расследования уголовного дела задержаны «должностное лицо комитета казначейства министерства финансов РК, ранее занимавшееся строительством данного объекта, и его знакомый, которые подстрекали к даче взятки в сумме 40 млн тенге руководителя одного из предприятий за прекращение указанного уголовного дела». По данному факту проводится расследование.