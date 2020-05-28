Они задержаны в Усть-Каменогорске
В хищении более 380 млн тенге подозреваются два зампреда комитета по делам спорта и физкультуры
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Бывший и действующий заместители председателя комитета по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта задержаны в Усть-Каменогорске по подозрению в хищений порядка 400 млн тенге, сообщили в четверг в Антикоррупционной службе.

«Антикоррупционной службой по Восточно-Казахстанской области в ходе досудебного расследования по факту хищения бюджетных денежных средств в особо крупных размерах задержаны в порядке ст. 128 УПК РК и водворены в изолятор временного содержания города Усть-Каменогорск бывший и действующий заместители председателя комитета по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта», - говорится в сообщении.

Они подозреваются в хищении бюджетных средств в общей сумме 380,8 млн тенге при строительстве объекта «Учебный корпус на 300 мест РГУ «Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва в городе Риддер». По версии следствия, бывший и нынешний зампреды комитета незаконно перечисляли средства на счет подрядчика без фактического выполнения работ.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование, один из задержанных по решению суда водворен в изолятор временного содержания на два месяца.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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