Бекшин признал проблемы с доступностью тестов на коронавирус в Алматы

Главный санитарный врач Алматы признал, что в городе есть проблема с доступом к тестированию на коронавирус, и связано это «со сбоями» и профилактикой «Олимпа». Он обещает, что платное ПЦР-тестирование возобновится уже в понедельник.

«В связи с тем, что в последнее время резко ухудшилась ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией, это потребовало резкого увеличения диагностического потенциала. На сегодня у нас в городе работает 6 лабораторий, их мощность достигает 4 тыс. исследований в сутки. Если ранее эта услуга платная, которая оказывается этими лабораториями, не пользовалась спросом, то буквально последнюю неделю спрос резко увеличился», - сказал Бекшин на брифинге в пятницу вечером.

По его словам, это связано с тем, что «некоторые граждане по 3-4 раза в месяц делают исследования», а также по «объективным причинам».

«Ряд лабораторий остановились на профилактику – это лаборатория «Олимп», где приборы на сегодня требуют ремонта, а также технического ухода. По этой причине «Олимп» остановил работу, и к тому же они набрали 5 тыс. исследований и сейчас их должны сделать. По этой причине идут сбои в этой лаборатории по платным услугам. Также имеются сбои по Национальной лаборатории, тоже из-за загруженности. Она сконцентрирована только на выполнении госзаказа, то есть исследований из медицинских организаций. Национальный центр экспертизы и его филиал в настоящее время работают, его мощность – тысяча исследований (в сутки – V). И корейские наших партнеры (Medical Partners Korea Qazaqstan – V), у них тоже сейчас проблемы с доставкой в связи с тем, что полеты не регулярные. Они ожидают утром во вторник следующей недели получить расходники. У них сейчас достаточное количество тестов – 57 тыс., но к ним еще нужны расходники. Получив их, они уже в среду приступят к работе», - заверил Бекшин.

Кроме этого, в районе «Халык Арены» будет открыт еще один заборный пункт Medical Partners Korea Qazaqstan, аналогичный тому, что сейчас действует на «Нурлы тау», а также планируется подключить к тестированию еще две лаборатории – центра СПИД и Национального центра особо опасных инфекций.

В свою очередь генеральный директор КДЛ «Олимп» Ерлан Мельсович сообщил: «Круглосуточная работа лаборатории приводит к тому, что техническое состояние приборов требует обслуживания. Поэтому мы, чтобы оборудование не сломалось в дальнейшем, решили приостановить на короткий промежуток времени выполнение исследований». Он уточнил, что за это время также будет проведена дезинфекция в лабораториях.

«Открытие мы планируем в понедельник, но для этого мы поэтапно будем запускать все процедуры, то есть также будем делать на бесплатной основе для поликлиник в рамках фонда обязательного медицинского страхования», - добавил Мельсович.