Они были взяты в плен после столкновений на границе в начале недели
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Индия освободила пленных китайских военнослужащих
ФОТО REUTERS

Индия передала Пекину группу китайских военнослужащих, взятых в плен в ходе столкновений 15-16 июня в долине Галван в Восточном Ладакхе, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Asian Age.

Число освобожденных китайских военнослужащих не приводится.

Ранее, 18 июня, Китай передал Индии 10 пленных индийских военнослужащих.

16 июня стало известно, что между военными Индии и Китая в долине Галван произошли столкновения. По данным представителя армии Индии, погибли один офицер и двое индийских солдат, но позже агентство ANI со ссылкой на источник сообщило, что с индийской стороны погибли 20 военных, с китайской стороны пострадали 43 человека – в это число включены погибшие и тяжелораненые.

В субботу МИД Индии категорически отверг притязания Китая на долину реки Галван, назвав их несостоятельными: «Попытки китайской стороны выдвинуть такие претензии на этот район на линии фактического контроля в восточном Ладакхе – неприемлемы. Индия ожидает, что китайская сторона будет искренне следовать договоренности, достигнутой между министрами иностранных дел двух стран, в целях обеспечения мира и спокойствия в приграничных районах, а также развития индийско-китайских отношений».

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