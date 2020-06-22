Республиканцы выступят против законопроекта демократов о реформе полиции, заявил Трамп

«Демократы в палате хотят принять на этой неделе законопроект, который разрушит нашу полицию. Конгрессмены из числа республиканцев, вероятно, будут жестко этому противостоять. Мы должны защищать нашу полицию, они обеспечивают нашу безопасность», - написал Трамп в Twitter.

Юридический комитет палаты представителей конгресса на прошлой неделе одобрил предложенный демократами законопроект о масштабной полицейской реформе. Инициативу поддержали 24 конгрессмена, против высказались 14. Теперь за документ должна проголосовать палата представителей полного состава.

Законопроект, запрещает полицейским применять удушающие приемы, создает национальную базу данных по отслеживанию неправомерных действий со стороны полиции, а в некоторых случаях запрещает выдавать ордер полицейским, позволяющий вламываться в дом без предупреждения. В рамках предлагаемой реформы повышается ответственность стражей порядка, в том числе и за акты насилия и произвола по отношению к подозреваемым.

Напомним, что за день до того, как комитет палаты представителей конгресса одобрил законопроект, Трамп подписал указ о реформе полиции. Согласно документу, к полицейским будут применяться более строгие правила в вопросе использования ими силы в отношении подозреваемых. В частности, им запрещено применять удушающие приемы при задержаниях, за исключением случаев, когда под угрозой будет находиться жизнь сотрудника полиции. Кроме этого, в стране будет создана единая национальная база, куда занесут всю информацию о полицейских, включая их проступки и нарушения во время несения службы. Подготовка сотрудников правоохранительных органов будет вестись на федеральные гранты, а полицейских будут обучать приемам мирного разрешения конфликтов. Все нововведения призваны улучшить обмен информацией между государственными структурами, что не позволит людям с сомнительной биографией попасть на работу в полицию.