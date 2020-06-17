В США запретили полиции применять при задержании удушающие приемы

Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции и распорядился создать единую базу, где будут отображаться нарушения полицейских во время несения службы, пишет РБК .

Согласно документу, теперь к полицейским будут применяться более строгие правила в вопросе использования ими силы в отношении подозреваемых. В частности, им запрещено применять удушающие приемы при задержаниях, за исключением случаев, когда под угрозой будет находиться жизнь сотрудника полиции.

Кроме этого, в стране будет создана единая национальная база, куда занесут всю информацию о полицейских, включая их проступки и нарушения во время несения службы.

Подготовка сотрудников правоохранительных органов будет вестись на федеральные гранты, а полицейских будут обучать приемам мирного разрешения конфликтов.

Как отмечается в документе, все нововведения призваны улучшить обмен информацией между государственными структурами, что не позволит людям с сомнительной биографией попасть на работу в полицию.

На церемонии подписания указа Трамп отметил, что он против «демонтажа и роспуска» полицейских управлений.

«Американцы знают правду: без полиции [будет] хаос, без закона – анархия, а без безопасности – катастрофа», - считает президент.

Вместе с тем он обвинил демократов в давних проблемах нацменьшинств.

«Сокращение преступности и повышение стандартов не являются противоположными целями», - сказал Трамп.

Требования провести полицейскую реформу звучали во время протестов, начавшихся в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Он был задержан 25 мая по подозрению в использовании поддельных документов. Полицейские надели на мужчину наручники и повалили его на землю, при этом один из полицейских надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские это игнорировали. Вскоре после этого мужчина умер в одной из городских больниц. Судебно-медицинская экспертиза показала, что Флойд умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания), вызванного использованными полицией при задержании приемами.

После этого по городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков

По делу о гибели Джорджа Флойда предъявлено обвинение четверым бывшим полицейским.