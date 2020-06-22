В Караганде откроется пульмопровизорный госпиталь для больных COVID-19

В Караганде на базе городской больницы №1 в Майкудуке откроется пульмопровизорный госпиталь на 250 коек для больных COVID-19, сообщается на сайте акимата Карагандинской области. Сейчас в Караганде уже работают два пульмопровизорных госпиталя.

«Сейчас больницы области загружены на 70%. Запас есть, но количество зараженных за последнюю неделю выросло. Если раньше госпитализировали в среднем по 50 человек в сутки, то сейчас по 70. Поэтому возникла потребность в еще одном госпитале, который мы открываем в Майкудуке», - сообщил руководитель управления здравоохранения Ержан Нурлыбаев на пресс-конференции в понедельник в онлайн-режиме.

Также возросло и количество пациентов с тяжелым течением COVID-19: сейчас в реанимационных отделениях находятся 29 человек, 9 из них подключены к аппаратам ИВЛ, большинство из них – пожилые люди. Причиной такого роста, по мнению Нурлыбаева, является несвоевременное обращение за медицинской помощью.

«К сожалению, люди пытаются лечиться самостоятельно. Я хочу призвать всех при первых признаках ОРВИ обращаться к врачам. В соцсетях высказывают мнение, что в стационарах больных КВИ не лечат, поскольку им не ставят системы и не делают инъекции. Но при коронавирусной инфекции внутривенные вливания могут вызвать отек легкого и другие серьёзные последствия. Поэтому пока состояние пациента позволяет, мы обходимся таблетированными препаратами», - сказал он.

По данным управления, за последние недели количество вызовов скорой помощи выросло на 20%. И чтобы снизить нагрузку на неотложки, к людям с признаками ОРВИ выезжают бригады из поликлиник. В их распоряжение временно передали порядка 20 машин.

На сегодняшний день в Карагандинской области зарегистрировано 1 897 больных COVID-19, 864 из них выписаны с выздоровлением.