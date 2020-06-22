Токаев поручил не допустить спада экономики и обеспечить рост промышленного и сельхозпроизводства

Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчеты премьер-министра Аскара Мамина, а также акимов столицы, Алматы, Акмолинской, Актюбинской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской областей о ситуации с коронавирусом и социально-экономическом развитии регионов, сообщает Акорда.

«Перед правительством и руководителями областей поставлены задачи принятия эффективных экстренных мер по резкому сокращению распространения пандемии, оказанию действенной помощи заболевшим коронавирусом, расширению масштаба тестирования граждан, обеспечению медиков специальными средствами защиты, лекарствами, аппаратами искусственной вентиляции легких и другим необходимым оборудованием», - говорится в сообщении.

Особое значение, по мнению Токаева, имеет материальная и моральная поддержка медицинских работников. Глава государства также подчеркнул, что правительство и акимы должны проводить активную работу по разъяснению среди граждан исключительной важности соблюдения карантинных мер.

«Кроме того, президент поручил центральным и местным органам исполнительной власти принять меры по недопущению спада экономики, обеспечению роста промышленного и сельскохозяйственного производства, удовлетворению социальных потребностей граждан», - заключили в пресс-службе президента.