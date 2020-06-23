Иностранные паломники не смогут совершить хадж в этом году в Мекку и Медину

Власти Саудовской Аравии из-за эпидемии коронавируса разрешили участвовать в хадже только ограниченному числу паломников, которые уже находятся на территории королевства, сообщает РБК .

«В этом году хадж состоится с участием ограниченного числа паломников различных национальностей, которые находятся на территории королевства Саудовской Аравии с мерами предосторожности для обеспечения безопасности паломников», - говорится в сообщении министерства по делам хаджа и умры Саудовской Аравии в Twitter.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Саудовской Аравии зарегистрирована 161 тыс. случаев заражения, умерли от коронавируса 1,3 тыс. человек.