Власти Саудовской Аравии ограничили число паломников из-за эпидемии коронавируса
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Иностранные паломники не смогут совершить хадж в этом году в Мекку и Медину
Фото:Susan Baaghil / Reuters

Власти Саудовской Аравии из-за эпидемии коронавируса разрешили участвовать в хадже только ограниченному числу паломников, которые уже находятся на территории королевства, сообщает РБК.

«В этом году хадж состоится с участием ограниченного числа паломников различных национальностей, которые находятся на территории королевства Саудовской Аравии с мерами предосторожности для обеспечения безопасности паломников», - говорится в сообщении министерства по делам хаджа и умры Саудовской Аравии в Twitter.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Саудовской Аравии зарегистрирована 161 тыс. случаев заражения, умерли от коронавируса 1,3 тыс. человек.

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