Принимаемые меры позволят продолжить выполнение обязательств по сокращению добычи нефти
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Казахстан временно ограничил пользование недр на всех средних и крупных месторождениях
ФОТО МАРИИ ГОРДЕЕВОЙ

Правительство Казахстана приняло постановление «О введении временных ограничений на пользование участками недр для средних, крупных и гигантских месторождений пропорционально экспортным объемам», сообщается на сайте главы кабмина.

«Принятый подход позволяет обеспечить потребности внутреннего рынка РК в необходимых объемах нефтепродуктов, а также справедливое распределение обязательств по снижению добычи нефти для крупных проектов и старых месторождений, находящихся на этапе естественного снижения добычи. Принимаемые меры позволят сократить риски аварийных остановок казахстанских месторождений и обеспечить стабильное поступление денежных средств от экспорта казахстанской нефти», - указывается в сообщении.

Также отмечается, что благодаря ранее принятым мерам по сокращению добычи нефти в Казахстане и других странах наблюдается положительная тенденция в динамике цен на нефть и уменьшение дисбаланса на нефтяном рынке. Так, на сегодняшний день цена марки Brent составила $42,23 за баррель.

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