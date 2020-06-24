Землетрясение силой свыше 7 баллов произошло в Мексике

Во вторник на юге Мексики произошло сильное землетрясение. Как сообщает РИА Новости , его магнитуда составляла, по разным данным, от 7,1 до 7,7. Эпицентр находился в 23 километрах южнее города Крусесита в штате Оахако.

По данным Национальной сейсмологической службы, до 14:30 по местному времени были зафиксированы 447 повторных толчков, самый мощный из которых – 4,6 балла. Землетрясение ощущалось в 11 штатах страны.

Жертвами землетрясения стали 5 человек, пострадали еще 30. Это все – жители штата Оахака, где находился эпицентр землетрясения.

Также землетрясение повредило 5 больниц на юге страны, пострадали 2 столичных медцентра. Полностью закрыты в результате оползней два участка федеральной трассы 190, ограничено движение на шоссе Оахака – Почутла. Серьезно пострадали церковь в Икскотеле, характер повреждений которой говорит о скором обрушении купола, дворец правительства в Санта-Лусиа-дель-Камино и муниципальный рынок.