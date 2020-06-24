Amazon объявила о создании инвестфонда для поддержки технологий, снижающих парниковые выбросы

Первоначальное вложение фонда составит $2 млрд, он будет поддерживать компании, развивающие те технологии, которые способствуют снижению выбросов парниковых газов, –экологически чистая энергетика и транспорт, электрические технологии и т. п.

Это часть многолетнего проекта Amazon под названием The Climate Pledge, в рамках которого к 2025 году вся компания планирует полностью перейти возобновляемые источники энергии. К 2040 году компания планирует полностью избавиться от парниковых выбросов, за большой объем которых ее нередко критикуют. Так, по итогам 2018 года объем углекислых выбросов от операций Amazon составил 44 млн тонн, по итогам 2019 года выбросы выросли на 15% и составили 51 млн тонн.

В феврале этого года американский миллиардер, основатель и владелец интернет-компании Amazon Джефф Безос сообщил об учреждении фонда, который будет финансировать проекты по борьбе с изменениями климата. Глава Amazon отмечал, что на финансирование ученых, активистов, НПО «для начала» он выделит $10 млрд и начнет «выдавать гранты этим летом».