Поддержку мусороперерабатывающих предприятий закрепил мажилис

У предприятий, перерабатывающих твердые бытовые отходы, гарантировано будут закупать электроэнергию на протяжении 15 лет. Такая норма содержится в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам энергетической утилизации отходов», который в среду в ходе пленарного заседания во втором чтении одобрил мажилис.

«Законопроект разработан в целях формирования правовой базы для энергетической утилизации отходов. Законопроект предусматривает получение электрической энергии путем термической обработки твердых бытовых отходов. Данные процессы будут способствовать получению положительных экологических и экономических результатов», - сказал депутат мажилиса Шавкат Утемисов.

Как сообщалось ранее, документом предлагается внесение поправок в Экологический кодекс и законы об электроэнергетике и поддержке использования возобновляемых источников энергии. Они направлены на создание механизма поддержки процесса сжигания отходов для получения электрической энергии. В частности, депутаты предложили производить гарантированный закуп электроэнергии, произведенной объектами по энергетической утилизации отходов, в течение 15 лет расчетным финансовым центром по поддержке возобновляемых источников энергии. А чтобы минимизировать негативное воздействие мусоросжигающих заводов на окружающую среду, планируется установить требование к эксплуатации мусоросжигательных заводов, эквивалентных европейским стандартам в части ограничения выбросов в окружающую среду, в том числе мониторинга и контроля за ними. Законопроектом также предусматривается компетенция уполномоченного органа по разработке подзаконных актов по установлению предельной аукционной цены на покупку электроэнергии, производимой мусоросжигающими заводами, по утверждению перечня энергопроизводящих организаций, использующих сжигание мусора, а также нормы по предварительному отбору уполномоченным органом претендентов на участие в аукционе.