Номера телефонов миллионов пользователей Telegram утекли в сеть

На одном из форумов в даркнете опубликовали базу с номерами телефонов и уникальными идентификаторами миллионов пользователей мессенджера Telegram, пишет Meduza .

По данным издания «Код Дурова», файл содержит более 40 млн записей со слитыми данными, однако сколько пользователей оказались в базе, пока неизвестно. С помощью ников журналисты нашли в базе номера телефонов пользователей, в том числе сотрудников редакции.

В пресс-службе Telegram существование базы подтвердили, отметив, что информация утекла через встроенную функцию импорта контактов при регистрации. Больше половины контактов не актуальны. Почти 70% аккаунтов в базе – это пользователи из Ирана, еще 30% – из России.

Компания начала бороться с утечкой через встроенную функцию в 2019 году после жалоб пользователей из Гонконга. Чтобы решить проблему, в мессенджер была добавлена настройка «Кто может добавлять меня в контакты по номеру телефона», которая позволяет скрыть связь между аккаунтом и номером телефона.