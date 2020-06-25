Из 28 тыс. вызовов за неделю скорая помощь столицы смогла обслужить только 18 тыс.

За последнюю неделю жители столицы вызывали скорую помощь 28 тыс. раз, однако врачи смогли обслужить только 18 тыс. вызовов, сообщила в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций руководитель управления общественного здравоохранения города Сауле Кисикова.

«Исходя из ситуации, повысилась нагрузка на службу скорой медицинской помощи. Количество обращений населения на станцию скорой помощи составило 28 тыс. за неделю, за прошедшие сутки достигло до 4,5 тыс. Количество обслуженных вызовов составило почти 18 тыс., 2 800 – за прошедшие сутки, в том числе с коронавирусной инфекцией – 4 438 за неделю, с максимальным количеством за прошедшие сутки – 1 300», - рассказала Кисикова.

Она напомнила, что с 23 июня в городе приостановлены плановые амбулаторно-поликлинические посещения с профилактической целью во всех медорганизациях. Кадровый потенциал был привлечен для формирования дополнительных и создания новых бригад в территориальных поликлиниках, что «позволило увеличить количество бригад скорой медицинской помощи».

«В целом ежедневно на обслуживание вызовов скорой медпомощи по городу задействованы порядка 150 бригад», - сообщила Кисикова.

В свою очередь руководитель управления здравоохранения Алматы Камалжан Надыров также отметил, что резко увеличилось количество обращений в скорую помощь.

«Если в мае поступало порядка 2-2,5 тыс. звонков, то в июне количество обращений в сутки достигает до 8 тыс. Бригады также работают в усиленном режиме, резко возросла нагрузка», - подчеркнул он, отметив, что месяц назад среднесуточная нагрузка на бригаду составляла порядка 9 вызовов в сутки, то в июне это число выросло в два раза.