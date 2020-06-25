Масштабное сотрудничество между Казахстаном и Узбекистаном может привести к экономической конкуренции – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Центральной Азии основными государствами являются Казахстан и Узбекистан, и масштабное сотрудничество между ними может привести к экономической конкуренции.

«В Центральной Азии основными государствами являются Казахстан и Узбекистан. Между нами разворачивается масштабное сотрудничество, что не исключает экономической конкуренции. Вот об этом нам ни в коем случае нельзя забывать. Казахстан обязан сохранить свои лидирующие позиции. А для этого наша страна должна быть стабильной», - заявил Токаев в интервью газете «Ана Тiлi».

Что касается нашей внутренней культуры, то здесь, по мнению президента, «стабильность должна обеспечиваться не силовыми структурами, а в первую очередь самим населением».

«Государство обязано «слышать» законные требования своих граждан, идти им навстречу в рамках имеющихся финансовых и правовых возможностей. Молодым людям нужно создавать социальные лифты. Следует вовремя исправлять ошибки в госуправлении и идеологической сфере. Если это войдет в практику, то справедливость, безусловно, восторжествует, о чем я говорил в своей предвыборной платформе. И тогда отпадет необходимость в многочисленных митингах. Пока же наша страна подвержена «митинговщине», большей частью навязанной провокационными лозунгами извне. Это ставит Казахстан в невыгодное положение на международной арене, где обостряется серьезная конкуренция на региональном уровне», - отметил Токаев.