Токаев подписал поправки по вопросам защиты прав потребителей

Как сообщалось, для защиты прав потребителей в Казахстане создадут трехступенчатую систему рассмотрения жалоб. На первом уровне предусматривается рассмотрение жалобы продавцом самостоятельно, либо прибегая к услугам субъектов досудебного урегулирования споров. На втором уровне жалобы будут рассматриваться уполномоченным органом, и в случае отказа от добровольного устранения нарушений, недобросовестные продавцы понесут ответственность. И только на третьем уровне жалобы будут рассматриваться судом, если споры не нашли компромиссного решения двух сторон.

Вместе с тем планируется усилить роль уполномоченного органа. И одним из инструментов выступит Единая информационная система приема жалоб по принципу «одного окна». Создание такой системы позволит сконцентрировать все меры защиты прав потребителей в одном месте, упростить и удешевить процедуру подготовки жалобы и ее направления в компетентные органы, а также оцифровать все обращения и результаты их рассмотрения. Для удобства потребителей в системе будет размещен ряд типовых форм жалоб в зависимости от предмета спора и сферы услуг, перечни и контакты «защитников» и субъектов, рассматривающих споры, а также госорганов, осуществляющих защиту прав потребителей в соответствующих отраслях.

Кроме того, будет создан межведомственный совет по защите прав потребителей, который усилит важность и значимость поднимаемых вопросов в данном направлении, а также даст возможность безотлагательно изменять проблемные НПА и обеспечит должный контроль за эффективностью принимаемых госорганами решений.

Уполномоченный орган будет наделен функцией госконтроля, который будет осуществляться в форме внеплановой проверки и профилактического контроля без посещения.

А для полноценного восстановления нарушенных прав субъекты досудебного урегулирования потребительских споров наделяются правом осуществлять компенсацию морального вреда при наличии согласия сторон.На оказание представительских услуг и консультирование социально уязвимых слоев населения для получения ими бесплатной правовой защиты общественным объединениям потребителей будет предоставляться государственный социальный заказ.