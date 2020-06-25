Грузия не будет принимать иностранных туристов до августа

Министр экономики Натия Турнава заявила, что Грузия ждет, какую позицию по поводу открытия границ займет Евросоюз, и потом будет принимать решения.

«Скорее всего, нам придется продлить ограничение регулярных рейсов до конца июля. Чартерные рейсы все еще выполняются и мы продолжим эту практику по согласованию с министерствами здравоохранения и иностранных дел. Что касается туризма, мы ждем решения Европейского Союза и наблюдаем за эпидемиологической ситуацией в разных странах, которая очень изменчива », — сказала Турнава.

По ее словам, приоритетом государства является здоровье людей, поэтому оно будет «осторожно относиться к вопросу туристов»:

«Будет несколько направлений. Для деловых поездок и студентов будут разработаны отдлельные правила. Это будут регуляции, направленные на защиту (здоровья), но в то же время более упрощенные. Мы также ждем решения Евросоюза, который только недавно открыл границы между государствами-членами для передвижения, и в эти дни примет решение по странам, не являющимся членами, в том числе по Грузии », — сказал министр.

Предполагалось, что Грузия возобновит прием туристов с 1 июля. Казахстанская авиакомпания Air Astana планировала возобновить рейсы в Тбилиси в первых числах июля, а также открыть рейсы в Батуми. Авиакомпания не была немедленно доступна для комментариев. На ее сайте к этому моменту рейсы в Грузию исключены из международного расписания.