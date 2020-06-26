Госдеп США призвал Казахстан восстановить права Альнура Ильяшева на занятие общественной деятельностью

«Уважение свободы слова имеет основополагающее значение для любой процветающей демократии. Мы призываем правительство Казахстана восстановить его полные права как гражданина Казахстана и позволить всем гражданам выражать свои мнения, не опасаясь ареста или репрессий», - говорится в Twitter бюро.

22 июня в Медеуском районном суде №2 Алматы завершился судебный процесс по делу политического активиста Альнура Ильяшева. Его обвиняли в распространении заведомо ложной информации во время действия режима ЧП. Суд признал его виновным и приговорил к ограничению свободы сроком на три года. Также ему в течение 5 лет запрещено заниматься публичной деятельностью, создавать политические партии и состоять в них.

Подробнее о том, как проходил суд, читайте в материале Ограничить слово