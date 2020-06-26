Назначен заместитель председателя Национального банка

Другим распоряжением главы государства он освобожден от должности заведующего государственно-правовым отделом администрации президента.

Данияру Вагапову 43 года. Окончил Казахский государственный юридический университет по специальности «Юрист». В разные годы работал в структуре министерства финансов, министерства транспорта и коммуникаций, в администрации президента, в канцелярии премьер-министра, был вице-президентом акционерного общества «Национальные информационные технологии», заместителем руководителя представительства президента в парламенте, замруководителя центрального аппарата НДП «Нур Отан» - начальником юридического управления, возглавлял комитет торговли министерства экономики и бюджетного планирования, был ответсекретарем министерства национальной экономики.