Возобновление авиарейсов из Казахстана в Грузию отложили до 1 августа

Возобновление полетов из Казахстана в Грузию отложили до 1
августа, сообщает пресс-служба авиакомпании Air Astana.
«Air Astana информирует пассажиров о том, что возобновление международных рейсов в Грузию откладывается до 1 августа», - говорится в сообщении в пятницу.
Ранее планировалось, что Air Astana начнет полеты с 1 июля, разрешение грузинских властей на эту дату было получено. Однако, как сообщили в компании, 25 июня Агентство гражданской авиации Грузии направило Air Astana телеграмму, что все международные рейсы приостанавливаются до 1 августа из-за текущей эпидемиологической ситуации.
Пассажиры, которые уже купили билеты, могут их перебронировать на рейсы в Грузию с 1 августа, изменить направление полета и перебронировать билеты на рейсы в Стамбул или Анталью (с учетом оплаты разницы в тарифах).