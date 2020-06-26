Возобновление авиарейсов из Казахстана в Грузию отложили до 1 августа

«Air Astana информирует пассажиров о том, что возобновление международных рейсов в Грузию откладывается до 1 августа», - говорится в сообщении в пятницу.

Ранее планировалось, что Air Astana начнет полеты с 1 июля, разрешение грузинских властей на эту дату было получено. Однако, как сообщили в компании, 25 июня Агентство гражданской авиации Грузии направило Air Astana телеграмму, что все международные рейсы приостанавливаются до 1 августа из-за текущей эпидемиологической ситуации.

Пассажиры, которые уже купили билеты, могут их перебронировать на рейсы в Грузию с 1 августа, изменить направление полета и перебронировать билеты на рейсы в Стамбул или Анталью (с учетом оплаты разницы в тарифах).