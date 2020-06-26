КИЛИ подтвердила 21 летальный случай от COVID-19 в Карагандинской области

В Карагандинской области от коронавирусной инфекции скончался 21 человек. Всего комиссия по изучению летальных исходов изучила 24 смерти, и только в трех случаях принято решение отнести COVID-19 к сопутствующим заболеваниям, сообщил главный санитарный врач региона Канат Аскаров.

«(КИЛИ – V) рассмотрела 24 случая летальности. Из 24 случаев 3 случая не вошли в статистику, не связаны с коронавирусной инфекцией, а у 21 подтвердилось», - сказал Аскаров журналистам после брифинга в пятницу, отметив, что все соответствующие материалы из региона направлены в «соответствующий комитет, департамент при министерстве здравоохранения, они все в курсе».

Отметим, что пока в официальной статистике Минздрава в Карагандинской области значится 10 летальных случаев от коронавирусной инфекции.

В целом, по информации, озвученной Аскаровым на брифинге, с 1 июня в провизорные и инфекционные стационары области поступило 2 553 человека, из них 69% или 1 758 человек с пневмонией, в 29% случаях или 514 пациентам на основании ПЦР-теста поставлен диагноз коронавирус.

«В провизорный стационар на сегодня поступило 1 027 пациентов, из них с пневмонией 903 человека, что составляет 88 процентов. В отделении реанимации из них находится 39 человек, это 4%, а в палате интенсивной терапии – 28 пациентов или 3%. Что касается инфекционных стационаров, на сегодня у нас по области развернуто 1 350 инфекционных коек, в них находятся 958 пациентов. Из данной категории пациентов в реанимации 33 пациента – 4% от общего числа больных. С диагнозом пневмония – 727 человек или 74%», - рассказал статистику главный санитарный врач области.