Данияр Есин освобожден от должности вице-министра информации и общественного развития

Данияр Есин был назначен вице-министром информации и общественного развития в июне прошлого года.

Другим постановлением правительства на эту должность назначен Болат Тлепов.

Болат Тлепов родился в 1978 году в г.Кентау. Окончил Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби по специальности «Политолог, преподаватель политологии». В разное время работал в НИИ социально-политических исследований, в Центре политических технологий, был заведующим секретариатом малой Ассамблеи народов Казахстана аппарата акима Алматы, заместителем директора департамента внутренней политики, заместителем начальника управления внутренней политики города Алматы, возглавлял управление внутренней политики столицы, был замначальника пдминистративного департамента министерства обороны, советников заместителя премьер-министра, советником посольства Республики Казахстан в Российской Федерации. С ноября 2019 года работал государственным инспектором администрации президента.