В Алматы ограничат продажу некоторых видов лекарств

В Алматы из-за ажиотажного спроса вводят ограничения на продажу парацетомола, жаропонижающих и антивирусных препаратов в аптеках, сообщил координатор акимата по обеспечению лекарственными препаратами Зангар Салимбаев, передает госагентство Казинформ .

«Мы видим, что идет большой ажиотаж в социальных сетях. Люди занимаются самолечением. На определенные виды лекарств есть повышенный спрос со стороны населения. Допустим человеку нужно всего две пачки парацетамола, а он покупает 20 пачек. Для того, чтобы обеспечить достаточным количеством лекарства всех, мы хотим принимать меру - отпускать в одни руки не более 2-3 пачек. Это будет касаться тех лекарств, которые на сегодняшний день имеет высокий спрос», - сказал Зангар Салимбаев.

Он уточнил, что ограничения коснутся до 7 наименований лекарств. «Парацетамол, сумамед, но и другие виды лекарств, которые люди покупают. Будем ограничивать в продаже эти лекарства, но они будут поступать в аптеки города в достаточном количестве», - отметил Салимбаев.

Заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы Мурат Мухамедяров в свою очерель сообщил, что уже в понедельник в реализацию поступят 250 тысяч упаковок парацетамола.

«70 тысяч противовирусных упаковок скоро поступят в город. Ежедневно будем мониторить наличие жаропонижающих и противовирусных препаратов», - сказал он. В понедельник планируется также поставка в город 30 тыс. термометров.

В аптеках Алматы с начала недели - ажиотажный спрос на препараты, которые используюся при заражении коронавирусом. В городе уже больше 10-ти дней продолжаются проблемы с тестированием на COVID-19, а также сохраняются сложности с госпитализацией пациентов, даже тех, у кого вирус протекает в тяжелой форме. Множество людей лечатся дома, не обращаясь к врачам, либо получая консультации в поликлинике.