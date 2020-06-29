Действующий президент Польши и оппозиционный кандидат прошли во второй тур выборов

В воскресенье в Польше прошел первый тур президентских выборов, которые должны были состояться еще в мае. Как пишет РБК , ссылаясь на данные экзит-пола, действующий глава государства Анджей Дуда и кандидат от оппозиционной партии «Гражданская платформа» Рафал Тшасковский, мэр Варшавы прошли во второй тур выборов, которые состоятся 12 июля.

Дуда набрал 41,8% голосов, а Тшасковский – 30,4%. Независимый кандидат, журналист и телеведущий Шимон Холовня оказался на третьем месте с 13,3% голосов, представитель партии «Конфедерация» Кшиштоф Босак набрал 7,4%, кандидат левых сил Роберт Бедронь – 2,9%, а глава Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш – 2,6%. Поддержка остальных пяти кандидатов не превысила 1%.

После оглашения результатов опроса Дуда, выступая в своем избирательном штабе, назвал значительным свое преимущество и поздравил оппонентов: «Спасибо моим конкурентам за участие в этой кампании, за то, что они показали, что у нас большое количество кандидатов в президенты, и за то, что эти выборы важны». Тшасковский в свою очередь заявил, что с ним «можно идти сражаться за Польшу».

По данным социологов, второй тур президентских выборов в Польше может завершиться победой действующего президента Анджея Дуды с минимальным отрывом от конкурента – мэра Варшавы Рафала Тшасковского. Как сообщает ТАСС со ссылкой на опрос, за Дуду во втором туре решили голосовать 45,4% избирателей, а за Тшасковского – 44,7%. Порядка 9,9% пока не приняли решение о том, кого поддержат.

Выборы президента Польши должны были пройти 10 мая, но их перенесли из-за пандемии коронавируса.