Количество разводов в Казахстане увеличилось из-за внедрения АСП, заявила Балаева

Для получения адресной социальной помощи казахстанцы стали массово разводиться. В итоге число разводов выросло с 39% в 2017 году до 43% в 2019 году, сообщила в понедельник в ходе ответной встречи с населением министр информации и общественного развития Аида Балаева.

«Большой проблемой для страны является увеличение количество разводов. Если в 2017 году их было 55 тыс.ч фактов или 39% от количества зарегистрированных браков, то в 2019 – уже почти 60 тыс. или 43%. При этом хочу обратить внимание на тот факт, что на такую активную статистику повлияла ситуация вокруг внедрения АСП, когда в погоне за материальной помощью люди массово шли на фиктивные разводы», - заявила Балаева.

По ее мнению, любые изменения, происходящие в обществе, могут «негативно сказываться на семье». Поэтому одной из важнейших социальных задач государства является защита семьи, материнства и детства.

«Ключевые подходы отражены в концепции семейной и гендерной политики до 2030 года. В этом году начата реализация второго этапа данной концепции, предусматривающей меры, направленные на укрепление института семьи, репродуктивного здоровья и профилактику бытового насилия», - заключила министр.