В Актобе стремительно растет количество пациентов с пневмонией. Если 25 июня сообщалось о 655 больных, которые находятся в стационарах, то сейчас их – почти тысяча. Вдвое увеличилось число больных на амбулаторном лечении и в два раза – число умерших от пневмонии.

«В трех провизорных госпиталях Актобе находятся 997 пациентов. Это Актюбинский медцентр, железнодорожная больница, областной противотуберкулезный диспансер. Амбулаторно при поликлиниках лечатся 803 человека. С начала месяца от пневмонии умерло 47 пациентов. В основном это пожилые люди в возрасте от 60 и старше, у них имелись сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет, бронхо-легочные заболевания, артериальная гипертензия», - цитирует агентство «Казинформ» советника акима Актюбинской области Асета Калиева.

Он призвал актюбинцев не заниматься самолечением, так как при пневмонии лечение должны назначать только врачи. Калиев заявил, что «те пациенты, которые умерли, начали лечиться в домашних условиях и получили не весь комплекс лечения».

«У них не было главного компонента – антикоагулянта. Эти пациенты уже поступили в лечебные учреждения в тяжелом состоянии – легкие были полностью поражены, у них была дыхательная недостаточность. При первых признаках пневмонии нужно обращаться в поликлиники или в скорую», - отметил советник акима.

Он заверил, что на сегодня лечебные учреждения полностью обеспечены лекарственными средствами и оборудованием, однако имеется большой дефицит медицинских кадров.

«Проблема с кадрами большая, мы вопрос решаем. Утвердили график дежурств, сейчас привлекается не только персонал Актюбинского медцентра, ж/д больницы, противотуберкулезного диспансера, но и специалисты из других лечебных учреждений, поликлиник. Будут привлекаться медики из частных лечебных учреждений, специалисты, преподаватели медицинского университета», - сказал Калиев.

Напомним, что 25 июня Калиев сообщал о 655 пациентах с пневмонией, которые находятся в стационарах, еще около 400 человек «с легкой степенью пневмонии получают лечение при дневных стационарах при поликлиниках». А умерли с начала июня, по его словам, от пневмонии – 22 человека, от коронавирусной инфекции – 1. Советник акима говорил, что результаты на КВИ у заболевших пневмонией отрицательные, но не исключил, что «на начальных стадиях пусковым механизмом развития пневмонии послужил коронавирус».