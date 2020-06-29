В Мангистауской области от коронавируса с начала эпидемии умерли 7 человек

В Мангистауской области с начала эпидемии скончались от коронавирусной инфекции 7 человек, сообщает региональное издание «Лада» со ссылкой на управление здравоохранения региона. В облздраве также сообщили о смерти 74 человек от пневмонии.

«На сегодняшний день с начала эпидемии от вирусной пневмонии скончались 74 человека. 7 умерли от коронавируса. За последние сутки в стационары поступили 144 человека, за сутки умерли 19 человек», - сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области.

По данным ведомства, всего в регионе зарегистрировано 789 случаев заболевания пневмонией, в крайне тяжелом состоянии находится 13 человек, в тяжнлом состоянии – 71 человек.

Отметим, что в официальной статистике министерства здравоохранения в Мангистауской области значится только 3 летальных случая. Общее число заболевших в регионе – 1 021, это с учетом бессимптомных, которых Минздрав не включает в общую статистику с 3 июня. Выздоровели в регионе 385 человек.