Выговоры от президента за распространение коронавируса получили министры и акимы

Акимы Шымкента, Актюбинской и Павлодарской областей получили выговоры от президента за плохую работу по недопущению распространения коронавируса, замечания получили главы столицы и Алматы, еще ряд руководителей отделались предупреждениями, сообщил в понедельник на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали.

«За упущения в работе президент объявил выговоры акимам города Шымкент, Актюбинской и Павлодарской областей Мурату Айтенову, Ордасыну Оразалину и Абылкаиру Скакову, руководителю межведомственной комиссии Ералы Тугжанову», - написал Уали, отметив, что глава государства Касым-Жомарт Токаев проводит совещание по по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции, в ходе которого отметил, что многие руководители неудовлетворительно исполняют возложенные на них обязанности.

Вместе с тем замечания вынесены акимам столицы и Алматы Алтаю Кульгинову и Бакытжану Сагинтаеву, министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскару Жумагалиеву. Кроме того, глава государства предупредил акимов Атырауской, Костанайской, Западно-Казахстанской областей о необходимости выправления ситуации в соответствующих регионах.

«Как подчеркнул Токаев, это касается руководителей всех областей», - уточнил Уали.

Глава государства указал, что поставленным им «задачи по противодействию коронавирусной инфекции не выполнены или выполнены далеко не полностью».

«Я ранее говорил, что мы, по сути, находимся на войне, где действуют совсем другие правила. Это не фестивали и форумы проводить. Требуется совершенно иной стиль управления, по-настоящему антикризисный. (…) Пандемия выявила все недоработки в цифровизации страны, в том числе в здравоохранении, где собирается большой объем данных, а мониторинг ситуации по-прежнему проводится в ручном режиме», - отметил Токаев, которого цитирует Уали в Facebook.

Президент подчеркнул, что «многое зависит от своевременно информирования и принятия своевременных решений, но государственные органы в последнее время пустили на самотек это дело».