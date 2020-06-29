Своевременную поставку реагентов для ПЦР-тестов поручил обеспечить Токаев

Вопросы бесперебойных поставок реагентов для ПЦР-тестирования в Казахстане поручил обеспечить президент Касым-Жомарт Токаев в понедельник в ходе совещания по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Также президент потребовал проводить тесты исключительно по онлайн-записи, чтобы исключить риски заражения граждан.

Как сообщает сайт Акорды, Токаев поручил повысить эффективность лабораторных исследований, решить вопросы с бесперебойными поставками реагентов и расходных материалов, увеличить количество и мощности ПЦР-лабораторий.

«Граждане справедливо жалуются на огромные очереди около лабораторий, несоблюдение в очередях санитарных норм. Все это несет прямые риски заражения. Поэтому проводить ПЦР-тест следует строго по онлайн-записи или через Call-центр в целях предупреждения заражения и обеспечения централизованного распределения и учета», - сказал президент.

Крайне важно, по его мнению, развернуть мобильные лаборатории для работы в очагах инфекции, особенно в сельской местности, и выделить средства на дальнейшее развитие мобильных служб.