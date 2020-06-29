Своевременную поставку реагентов для ПЦР-тестов поручил обеспечить Токаев

ПЦР-тесты будут проводить строго по онлайн-записи
Тамара Вааль, Vласть
Вопросы бесперебойных поставок реагентов для ПЦР-тестирования в Казахстане поручил обеспечить президент Касым-Жомарт Токаев в понедельник в ходе совещания по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Также президент потребовал проводить тесты исключительно по онлайн-записи, чтобы исключить риски заражения граждан.
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