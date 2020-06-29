Правительство не выполнило задачи по контролю эпидемии – Токаев

Ситуация в Казахстане с распространением коронавирусной инфекцией становится критической, это отмечают международные эксперты, заявил в понедельник в ходе совещания в Акорде президент Касым-Жомарт Токаев. По его словам, об этом говорит высокая заболеваемость в Алматы, нехватка в регионах аппаратов ИВЛ, машин скорой помощи, высокая зараженность среди медиков и так далее.

«Задачи по противодействию коронавирусной инфекции, поставленные мной, не выполнены или выполнены далеко не полностью. Я ранее говорил, что мы, по сути, находимся на войне, где действуют совсем другие правила. Это не фестивали и форумы проводить. Требуется совершенно иной стиль управления, по-настоящему антикризисный. По мнению зарубежных наблюдателей, ситуация в Казахстане критическая, на грани утраты управляемости. Такая оценка вредит международной репутации страны», - заявил Токаев.

Президент, отметил, что крупным очагом заражения стало Тенгизское месторождение в Атырауской области, где зарегистрировано 1222 случая коронавирусной инфекции. Высокая заболеваемость в городе Алматы не только среди граждан, но и медработников – только в Центральной клинической городской больнице было заражено 60% персонала. Отмечались, по словам главы государства, факты бездействия со стороны местных исполнительных органов на заключения эпидемиологов, а также представление некорректных данных.

«Многие столичные организации продолжали нарушать санитарные требования даже в условиях карантина», - привел пример Токаев.

По его словам, в регионах наблюдается острый дефицит больничных коек, медицинских кадров, лекарственных средств, медицинского оборудования.

«И это несмотря на заверения правительства и акимов о том, что ситуация находится под контролем. Загруженность в провизорных стационарах превысила плановую мощность в ряде регионов. Вирусом заболело более 2,3 тыс. медработников. Они без преувеличения ежедневно совершают подвиг. Без их труда ситуация была бы катастрофичной. В областях наблюдается острая потребность в аппаратах ИВЛ, санитарных машинах скорой помощи и другой технике», - также перечислил проблемы президент.