Упростить процедуру выдачи разрешений лабораториям на ПЦР-тестирование поручил Токаев

В Казахстане создадут «зеленый коридор» для ввоза материалов, необходимых для проведения ПЦР-тестирования, упростят процедуры выдачи разрешений для проведения лабораторных исследований и покупки аппаратов искусственной вентиляции легких и компьютерной томографии. Такие поручения дал в понедельник в ходе совещания по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции президент Касым-Жомарт Токаев.

«Поручаю государственной комиссии упростить процедуру выдачи разрешений для проведения лабораторных исследований и создать стимулы для увеличения количества и мощности ПЦР-лабораторий частными субъектами. Бесперебойное обеспечение расходными материалами должно быть поставлено на особый контроль. Все оборудование и материалы, импортируемые для этих целей, должно проходить по «зеленому коридору», - сказал Токаев.

Он подчеркнул, что стратегия борьбы с коронавирусом должна быть выверенной и понятной для всех, основываться на приоритетном распределении усилий и ресурсов в отношении конкретных групп в зависимости от потенциальных рисков.

Президент отметил, что особое внимание необходимо уделить группе риска, имеющей возрастные ограничения и медицинские проблемы: сахарный диабет, астма, туберкулез и так далее.

«Таких граждан следует обезопасить в первоочередном порядке», - считает глава государства.

Токаев также отметил, что для каждой категории следует разработать четкий алгоритм и протокол лечения и наблюдения со стороны медицинских служб. Вместе с тем важно пристально следить за актуальными рекомендациями ВОЗ и практиками стран, прошедших острый период пандемии, и соответственно менять протоколы лечения, рекомендуемые подходы и назначаемые препараты.

Кроме того, государственной комиссии поручено «кардинально сократить сроки сертификации каждой новой партии лекарств и продлить действие специального порядка проведения государственных закупок из одного источника для первоочередных нужд больниц – КТ, ИВЛ, системы газоснабжения и прочее».